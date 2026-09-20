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سرهنگ محمد باطنی جانشین لشکر ۱۶ زرهی قزوین با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، مهم ترین برنامههای پیشبینی شده این هفته از دیدار با نماینده ولیفقیه تا نواخته شدن زنگ دفاع در مدارس استان را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جانشین لشکر ۱۶ زرهی قزوین در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال جنگ تحمیلی، از اجرای برنامههای متنوع این ایام در یگانهای تحت امر این لشکر در سه استان قزوین، زنجان و همدان خبر داد.
سرهنگ محمد باطنی با اشاره به ابلاغ دستورالعملهای ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی زمینی ارتش، اظهار داشت: برنامههای امسال با رویکرد تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل (ره) و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری تدوین شده است.
وی با تشریح تقویم اجرایی این برنامهها افزود: روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه، دیدار با نماینده ولیفقیه در استان و ائمه جمعه در دستور کار قرار دارد که نمادی از تجدید عهد و پیمان نیروهای مسلح با آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
سرهنگ باطنی ادامه داد: همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در روز سهشنبه ۳۱ شهریورماه، وبیناری با حضور کارکنان پایور و وظیفه در محل مزار شهدای گمنام برگزار میشود تا ضمن تجدید میثاق با شهدا، یاد و خاطره دلاورمردیهای رزمندگان اسلام گرامی داشته شود.
وی همچنین از نواخته شدن «زنگ دفاع» در مدارس استان در روز یکشنبه ۱ مهرماه خبر داد و تصریح کرد: این اقدام با هدف آشنایی نسل جوان و دانشآموزان با فرهنگ ایثار و شهادت صورت میگیرد.
جانشین لشکر ۱۶ زرهی قزوین در پایان با تأکید بر روحیه شهادتطلبی نیروهای مسلح، خاطرنشان کرد: کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأسی از فرهنگ عاشورایی، همواره آماده جانفشانی برای حفظ کیان ایران اسلامی هستند و اگر هزار بار هم زنده شویم، باز هم در راه دفاع از جمهوری اسلامی آماده شهادتیم.