میدان شهدا؛ جلوهای دیگر از همدلی مردم اراک با ایران و رهبری
مردم اراک در دویست و سومین شب حضور حماسی خود در میدان شهدا، با حضوری پرشور و یکپارچه، حمایت خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب اعلام کردند و با این حضور، به رزمندگان اسلام قوت قلب دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ میدان شهدا بار دیگر شاهد حضور پرشور و یکپارچه مردم اراک بود؛ مردمی که با حضور در این میدان، بر حمایت خود از ایران اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب تأکید کردند.
حاضران در این تجمع با سردادن شعارهای حماسی، ضمن اعلام همبستگی با آرمانهای انقلاب اسلامی، پشتیبانی خود را از رزمندگان اسلام و جبهه مقاومت به نمایش گذاشتند.