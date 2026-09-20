میدان شهدا؛ جلوه‌ای دیگر از همدلی مردم اراک با ایران و رهبری

مردم اراک در دویست و سومین شب حضور حماسی خود در میدان شهدا، با حضوری پرشور و یکپارچه، حمایت خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب اعلام کردند و با این حضور، به رزمندگان اسلام قوت قلب دادند.