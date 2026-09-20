سال تحصیلی جدید با حضور دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مسئولان در دبستان شهدای کمدره بخش دشت‌سر آمل آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سال تحصیلی جدید در دبستان شهدای کمدره بخش دشت‌سر آمل با حضور دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مسئولان بخش و شهرستان آغاز شد.

راحله جعفرزاده مدیر دبستان شهدای کمدره گفت: این آیین با هدف ایجاد نشاط و انگیزه در دانش‌آموزان و تقویت پیوند خانه و مدرسه برگزار شد.

وی افزود: گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز میناب نیز با هدف آشنایی دانش‌آموزان با فداکاری و ایثار هم‌سن‌وسالان خود و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده در برنامه‌های این مراسم قرار گرفت.

یزدانی معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش آمل نیز آغاز سال تحصیلی را فرصتی برای شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزان دانست و بر همراهی خانواده‌ها و معلمان در آموزش و تربیت نسل آینده تأکید کرد.

در ادامه این مراسم، بوفه مدرسه افتتاح و یاد شهدای دانش‌آموز میناب گرامی داشته شد.