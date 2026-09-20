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شبکه تهران سیما در آستانه بازگشایی مدارس، با پخش ویژهبرنامههای «شهر امن» و «تهران ۲۰»، به بررسی اقدامات انتظامی و وضعیت ناوگان حملونقل عمومی برای تسهیل تردد دانشآموزان میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در برنامه «شهر امن» که دوشنبه ۳۰ شهریور حوالی ساعت ۶:۲۰ پخش میشود، سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ و سرهنگ سوزان جوادنژاد رئیس دفتر تحقیقات کاربردی به تشریح تمهیدات ترافیکی پلیس، ایمنی معابر، حضور بانوان پلیس در اطراف مدارس دخترانه و اهمیت سرویسهای مطمئن مدرسه میپردازند.
از سوی دیگر، برنامه امشب «تهران ۲۰» یکشنبه ۲۹ شهریور در میز «شهران» با حضور معاونان شرکت واحد اتوبوسرانی، سازمان تاکسیرانی و بهرهبرداری متروی تهران، آمادگی ناوگان حملونقل عمومی برای آغاز سال تحصیلی را واکاوی میکند.
همچنین در بخش میز «فرصت» این برنامه، پژمان مختاری قادی، کارشناس اقتصادی، به بررسی ابعاد بازار سرمایهگذاری و نقش آن در رونق تولید و کارآفرینی خواهد پرداخت.