به مناسبت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، یک هزار دست، لباس فرم دانش آموزی برای توزیع میان دانش آموزان محلات و روستا‌های کم برخوردار نیشابور، آماده و بسته بندی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون مدیرعامل و رئیس شعبه هلال احمر شهرستان نیشابور گفت: ارزش ریالی این طرح حمایتی که به همت جمعیت هلال احمر نیشابور و خیران گرانقدر انجام شده، ۱۷ میلیارد ریال می‌باشد‌.

اسماعیل شاه بیکی افزود: این طرح با هدف کاهش دغدغه‌های اقتصادی خانواده‌ها و در راستای اقدامات بشردوستانه اجرا شده که فرآیند بسته‌بندی این اقلام توسط تیم‌های داوطلبی این شعبه انجام شده است.