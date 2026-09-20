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با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید؛ در قالب پویش «آیندهساز باشیم»؛ امروز ۶ هزار بسته در میان دانشآموزان جامعه هدف کمیته امداد استان توزیع شد که قرار است تا پیش از بازگشایی مدارس به ۱۱ هزار بسته برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ امسال توزیع ۱۱ هزار بسته تحصیلی برای دانشآموزان جامعه هدف کمیته امداد استان برنامهریزی شده است که امروز ۶ هزار بسته در میان دانشآموزان توزیع شد.
بر اساس اعلام کمیته امداد، در سراسر کشور حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دانشآموز زیر پوشش این نهاد قرار دارند که تاکنون یک میلیون بسته تحصیلی در میان آنها توزیع شده است و ۱۰۰ هزار بسته باقیمانده نیز در هفته جاری توزیع خواهد شد.
پویش «آیندهساز باشیم» با رویکرد حمایت از تحصیل دانشآموزان و کمک به تأمین نیازهای آموزشی آنها در روزهای منتهی به آغاز سال تحصیلی جدید در سراسر کشور در حال اجرا است.
۷۰ هزار نفر از جمعیت ۶۲۰ هزار نفری استان ایلام؛ زیر پوشش کمیته امداد قرار دارند که از این شمار ۲۱ هزار نفر سالمند، ۱۴ هزار نفر زنان سرپرست خانوار و دیگر افراد نیازمند هستند.
۱۲ هزار و ۳۰۰ دانشجو و ۱۱ هزار دانشآموز ایلامی از خدمات حمایتی این نهاد بهرهمند هستند.