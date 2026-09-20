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عضو هیئتمدیره انجمن شیرینی و شکلات ایران گفت: ۳۰۰ کارخانه فعال در این صنعت داریم که برای بیش از ۵۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کردهاند.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ حسن گرجی در حاشیه بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت شیرینی و شکلات افزود: فعالان این صنعت تلاش کردند با وجود مشکلات ناشی از جنگ، حجم تولید سال گذشته را حفظ کنند و محصولات به وفور در قفسههای فروشگاهها وجود دارند.
وی گفت: در هر دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه تلاش شد تا واحدهای تولیدی بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دهند و کمبودی بابت تامین محصولات احساس نشود.
عضو هیئتمدیره انجمن شیرینی و شکلات ایران افزود: محصولات این صنعت به بیش از ۶۰ کشور دنیا صادر میشود، با ارز حاصل از صادرات خود توانستهایم مواد اولیه مورد نیاز را تامین کنیم و مشکلی بابت مواد اولیه نداشتیم، البته بخش اصلی مواد اولیه موردنیاز این صنعت از داخل کشور تامین میشود.
وی عنوان کرد: کیفیت محصولات ایرانی و نوآوری در تولید باعث شده تا بتوانیم وارد بازارهای جهانی شویم.