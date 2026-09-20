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مشکلات ساخت و ساز در خانوک، تامین بنزین موتورهای برق مردم وتاخیرلباس فرم دانش آموزان در خط خبر مورد بررسی وپاسخگویی مسئولان قرارگرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، امروز در روی خط خبر سراغ دغدغههایی رفتهایم که مردم از ما خواستهاند پیگیری کنیم.
مشکلات ساخت و ساز پس از ۲۰ سال از زلزله خانوک زرند.
همت ایزدی فرماندار زرند میگوید: این مناطق بر روی گسل واقع شده بود وجزو مناطق ممنوعه بود، اما آقای محمد حسنی عضو هیئت علمی بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی میگوید: ما همچنین موردی نداریم ومنطقهای به عنوان منطقه ممنوعه اعلام نشده است.
موضوع دوم موتور برقهایی است که با بنزین کار میکند با توجه به محدودیتهای بنزین در استان کرمان.
در این مورد آقای سالاری مدیرعامل شرکت ملی فرآوردههای نفتی کرمان میگوید: جایگاههای بنزین وارداتی در این زمینه در نظر گرفته شده که مردم میتوانند به آنها رجوع کنند.
موضوع بعدی هم بررسی لباس فرم دانش آموزان و تحویل آنها به دانشآموزان است.
عباسی رئیس اتحادیه خیاطان و پارچه فروشان کرمان میگوید:در این زمینه آماربرخی مدارس بیش ازاعلام اولیه بوده و برخی والدین هم برای فرم فرزندان دیراقدام کردهاند.