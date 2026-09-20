معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر اینکه فناوری اطلاعات پیشانی تحول در قوه قضائیه است، گفت: اگر قرار است در حاکمیت تحول ایجاد شود، بخش‌های فناوری اطلاعات باید به اندازه‌ای تقویت شوند که بتوانند این تحول را پیش ببرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، در جلسه هفتگی طرح‌های تحولی مؤثر در رضایتمندی مردم با موضوع «طرح تحولی ضمانت الکترونیک و برخط»، با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات گفت: در مدت اخیر ورود جدی و گسترده‌ای به این حوزه داشته‌ایم و اقدامات بزرگی در حال انجام است.

معاون اول قوه قضائیه افزود: فناوری اطلاعات پیشانی تحول در قوه قضاییه است و این تجربه محدود به کشور ما نیست و در کشور‌های توسعه‌یافته نیز فناوری به یکی از ارکان اصلی حکمرانی تبدیل شده است.

کاهش جمعیت کیفری با فناوری

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تلاش‌های گذشته برای کاهش جمعیت کیفری گفت: سال‌ها روش‌ها و مدل‌های مختلفی تجربه شد، اما بسیاری از این روش‌ها یا مقطعی بودند یا نتوانستند به نتیجه پایدار برسند؛ امروز فناوری این امکان را ایجاد کرده است که مدل‌های جدیدی را تجربه کنیم و آثار آن را در فرآیند‌های قضایی و کاهش جمعیت کیفری ببینیم.

خلیلی با قدردانی از رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و دادستان تهران برای پیگیری اجرای طرح ضمانت الکترونیک، گفت: از همان جلسه ابتدایی که موضوع مطرح شد، کار با جدیت آغاز شد و اقدامات از یک مرحله محدود به توسعه در سطح استان رسید.

توسعه ظرفیت‌های ضمانت الکترونیک

خلیلی درباره توسعه ظرفیت‌های ضمانت الکترونیک افزود: سال‌ها در ذهن مردم این تصور وجود داشت که ضمانت عمدتاً با سند ملکی انجام می‌شود، اما با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و افزایش ارزش برخی دارایی‌ها، باید ظرفیت استفاده از دارایی‌هایی مانند خودرو و سایر موارد قابل احراز نیز در چارچوب قانونی بررسی شود.

وی گفت: باید مشخص شود چه دارایی‌هایی قابلیت استفاده به‌عنوان ضمانت را دارند و فرآیند احراز و استفاده از آنها چگونه باید باشد.

آثار طرح بر مردم و خانواده‌ها

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به آثار اجرای طرح ضمانت الکترونیک بر مردم و خانواده‌ها افزود: نباید صرفاً به عدد افرادی که از ورود یا ماندن در زندان جلوگیری می‌شود نگاه کرد؛ پشت هر فرد یک خانواده قرار دارد و حتی یک روز حضور غیرضروری در زندان می‌تواند آثار سنگینی برای فرد و خانواده او داشته باشد.

خلیلی گفت: اینکه امروز توانسته‌ایم از ورود یا ماندن صد‌ها نفر در زندان جلوگیری کنیم، اتفاق مهمی است و اگر بتوانیم این ظرفیت را توسعه دهیم، آثار آن برای جامعه ملموس‌تر خواهد شد.

تشکیل کمیته پیگیری و تأکید بر آموزش

معاون اول قوه قضائیه در ادامه بر تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری اجرای طرح تأکید کرد و افزود: این کمیته باید با حضور گروه فنی، بخش حقوقی و سایر واحد‌های مرتبط تشکیل شود تا فرآیند اجرا را بررسی و ابهامات موجود را برطرف کند.

خلیلی گفت: همکارانی که در استان‌ها مسئول اجرای طرح هستند، نباید احساس کنند که تنها گذاشته شده‌اند و پشتیبانی فنی، حقوقی و فرهنگی باید در کنار اجرای طرح وجود داشته باشد.

وی بر ضرورت آموزش مستمر همکاران تأکید کرد و گفت: بسته‌های آموزشی باید به‌صورت مستمر در اختیار واحد‌های اجرایی قرار گیرد تا همکاران با سامانه و فرآیند‌های جدید آشنا شوند.

معاون اول قوه قضائیه در پایان با قدردانی از مدیران و همکاران دخیل در اجرای طرح ضمانت الکترونیک افزود: کار‌های بزرگ به‌صورت تدریجی آغاز می‌شوند، مهم این است که پس از شروع، کار را متوقف نکنیم و با وجود سختی‌ها، مسیر را تا رسیدن به نتیجه ادامه دهیم.