همزمان با اجرای طرح استقبال از مهر در منطقه یک، مجموعه اقدامات ترافیکی و حمل‌ونقلی با هدف ایمن‌سازی معابر و تسهیل تردد دانش‌آموزان در حال اجراست و ۲۱ دستگاه اتوبوس جدید به خط ۱۰۶ مسیر پایانه لاله ـ پایانه شهید افشار افزوده می‌شود.

به گزارش خ برگزاری صدا و سیما ، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه یک، گفت: اجرای برنامه‌های ترافیکی طرح استقبال از مهر از ۱۵ مردادآغاز شده و اجرای گذرگاه عرضی ایمن عابر پیاده به طور کامل انجام شده است. همچنین احداث سرعتکاه و سرعت‌گیر، رفع نقص علائم محدوده مدارس، مرمت گاردریل‌ها، اصلاح هندسی معابر و تقاطعات، نصب و رفع نقص تابلوهای ایستگاه‌ها و خط‌کشی بلوک‌های عابر پیاده در حال اجراست.

رضا جوان، افزود: خط‌کشی بلوک عابر پیاده ۸۰ درصد، نصب و رفع نقص تابلوهای ایستگاه‌های اتوبوس و تاکسی ۵۸ درصد و رفع نقص علائم محدوده مدارس ۵۵ درصد پیشرفت داشته است.

جوان ادامه داد: در بخش بهسازی حمل‌ونقل عمومی، ساماندهی پایانه شهید افشار،نصب ۵۴ نقشه در ایستگاه‌ها، مرمت و رفع نقص ۶۵ سرپناه، شست‌وشوی ۲۳۸ سرپناه و رفع نواقص روشنایی ۴۶ سرپناه تا پایان شهریور دنبال می‌شود و آموزش رانندگان حمل‌ونقل عمومی و سرویس مدارس نیز در حال اجراست.

وی با اشاره به تقویت خدمات خط ۱۰۶ گفت: با ورود ۲۱ دستگاه اتوبوس جدید شرکت واحد، خدمات این خط در مسیر پایانه لاله ـ پایانه شهید افشار همزمان با طرح استقبال از مهر افزایش می‌یابد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک منطقه یک همچنین از اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی شامل پارک ترافیک، کارگاه‌های آموزشی، رویدادهای حمل‌ونقل پاک و برنامه‌های ویژه مدارس خبر داد و گفت: همایش دوچرخه‌سواری مهارتی کودکان، نوجوانان و توان‌یابان نیز ۲۰ شهریور در بوستان قیطریه برگزار شد.