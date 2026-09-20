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اداره بهزیستی شهرستان فیروزکوه با هدف حمایت از دانشآموزان تحت پوشش و فراهم کردن زمینه حضور آنان در سال تحصیلی جدید، پویش مردمی «همه حاضر» را به راه انداخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیاصغر عموزاده گفت : همزمان با بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید، با شناسایی حدود ۱۵۰ دانشآموز تحت پوشش، این پویش با هدف حمایت از دانشآموزان و فراهم کردن زمینه حضور آنان در سال تحصیلی جدید اجرا میشود.
وی افزود: نیکاندیشان و خیران میتوانند با اهدای کیف، نوشتافزار، تبلت و سایر لوازم آموزشی، به عنوان شرکای اجتماعی بهزیستی در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کنند.
عموزاده ادامه داد: خیران میتوانند کمکهای خود را به اداره بهزیستی شهرستان فیروزکوه، سایت اداری، جنب آتشنشانی تحویل دهند.