اداره بهزیستی شهرستان فیروزکوه با هدف حمایت از دانش‌آموزان تحت پوشش و فراهم کردن زمینه حضور آنان در سال تحصیلی جدید، پویش مردمی «همه حاضر» را به راه انداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی‌اصغر عموزاده گفت : همزمان با بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید، با شناسایی حدود ۱۵۰ دانش‌آموز تحت پوشش، این پویش با هدف حمایت از دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه حضور آنان در سال تحصیلی جدید اجرا می‌شود.

وی افزود: نیک‌اندیشان و خیران می‌توانند با اهدای کیف، نوشت‌افزار، تبلت و سایر لوازم آموزشی، به عنوان شرکای اجتماعی بهزیستی در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کنند.

عموزاده ادامه داد: خیران می‌توانند کمک‌های خود را به اداره بهزیستی شهرستان فیروزکوه، سایت اداری، جنب آتش‌نشانی تحویل دهند.