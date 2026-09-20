پخش زنده
امروز: -
۱۰۰۰ بسته تحصیلی با مشارکت کمیته امداد، سپاه و خیران قائمشهر به یاد شهدای دانشآموز میناب تهیه و توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیین متمرکز استانی و شهرستانی پویش مهر با حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران، فرماندار، فرمانده سپاه ناحیه قائمشهر، جمعی از مدیران و خیران در قائمشهر برگزار شد.
معافی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران گفت: رزمایشهای مواسات و کمک مؤمنانه با میدانداری مردم و شبکههای نیکوکاری محلهمحور، علاوه بر حمایت از نیازمندان، مصداق رزم اقتصادی در برابر جنگ تحمیلی و تهاجم همهجانبه دشمن است.
وی افزود: مازندران در شمار ۷ استان برتر کشور در حوزه خیر، احسان و نیکوکاری قرار دارد و تأمین و توزیع ملزومات تحصیلی با محوریت مردم و با گرامیداشت یاد شهدا انجام شده است.
سرهنگ عباسپور فرمانده سپاه ناحیه قائمشهر نیز گفت: گروههای جهادی بسیج سازندگی شهرستان در آستانه بازگشایی مدارس، با همکاری کمیته امداد برای تأمین ملزومات تحصیلی دانشآموزان نیازمند وارد میدان خدمترسانی شدند.
وی افزود: حمایت از تحصیل فرزندان، گامی در مسیر پیشرفت و تحقق عدالت آموزشی است.
قربانی فرماندار قائمشهر گفت: حدود ۱۱ هزار مددجو در این شهرستان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که بیش از ۲ هزار نفر آنان دانشآموز هستند.
وی افزود: در این مرحله، ۱۰۰۰ بسته آموزشی و لوازمالتحریر با مشارکت خیران، سپاه پاسداران و کمیته امداد تهیه و به یاد شهدای دانشآموز مدرسه میناب میان دانشآموزان نیازمند توزیع شد.
فرماندار قائمشهر گفت: برای تأمین نیازهای سایر دانشآموزان تحت پوشش نیز با مشارکت خیران تمهیدات لازم اندیشیده شده است.
در پایان این آیین از خانواده شهدا و خیران تجلیل شد.