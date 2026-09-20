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شوک انرژی به اقتصاد جهان

قیمت هر گالن گازوئیل در آمریکا بطور متوسط از ۶ دلار فراتر رفته و حد نصاب جدیدی ثبت کرده است. کارشناسان معتقدند تبعات منفی جنگی که ترامپ به راه انداخته و بحران انرژی بر اقتصاد جهان ادامه دار خواهد بود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۹- ۱۶:۱۸
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برچسب ها: بحران انرژی ، افزایش قیمت نفت ، تبعات جنگ
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