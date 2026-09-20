به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد،گفت:برآورد اولیه اعتبار مورد نیاز برای این خوابگاه حدود ۲۵۰ میلیارد تومان بود که ۱۷۰ میلیارد تومان آن را آستان قدس رضوی تأمین کرد. این طرح از سال ۱۳۹۶ به صورت نیمه‌تمام باقی مانده بود و در آن زمان تنها بخش‌هایی از سازه و عملیات اولیه انجام شده بود و با ورود آستان قدس رضوی و تأمین اعتبار، طرح دوباره فعال شد و امروز شاهد بهره‌برداری از آن هستیم.

دکتر محمود شبستری،افزود: طرح خوابگاه متأهلین نیز در حال ساخت است. در سراسر استان از جمله کاشمر، فریمان، چناران، بیمارستان دکتر شیخ و همین‌طور بیمارستان امدادی، نیز طرح های زیادی داریم که با مشارکت آستان قدس و حمایت معنادار این مجموعه در حال انجام است که ان‌شاءالله به ثمر بنشیند و آن هم جای تقدیر ویژه‌ای دارد.

شبستری با اشاره به حضور تولیت آستان قدس رضوی و برگزاری جلسه با دانشجویان این دانشگاه در یک سال و نیم پیش گفت: مجموعه‌ای که امروز مشاهده می‌کنید، بخش نخست این طرح است که در همان جلسه تولیت دستور تکمیل آن را صادر کردند و امروز نیز ایشان دستور دادند فاز دوم این مجموعه نیز با همین الگو و توسط مجموعه عمران آستان قدس رضوی اجرا شود. این مجموعه، یک سرای دانشجویی بزرگ با ۱۰۶ اتاق است که حدود ۴۰۰ دانشجوی دختر می‌توانند در آن ساکن شوند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های منحصر به‌ فرد این خوابگاه، طراحی سوئیتی اتاق‌هاست، افزود: معمولاً در خوابگاه‌های دانشجویی کمتر شاهد ساخت اتاق‌ها به شکل سوئیت با امکانات کامل هستیم، اما در این مجموعه تلاش شده تمام نیازهای دانشجو در همان فضای سوئیت تأمین شود. علاوه بر این، مجموعه دارای نمازخانه، کتابخانه و فضای ورزشی است. به نظر من، این مجموعه نوعی هتلینگ در سطح دانشجویی محسوب می‌شود و به عنوان تقدیری از دانشجویان در آغاز سال تحصیلی است که با عنایت ویژه تولیت محترم آستان قدس رضوی و از برکات بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) ایجاد شده است.