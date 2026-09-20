نمایشگاه گروهی نقاشی کودک و نوجوان با عنوان رویای درون با ارائه ۱۵۸ اثر از ۱۲۰ هنرمند کودک و نوجوان در نگارخانه شهید آوینی قم برپاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نمایشگاه گروهی نقاشی کودک و نوجوان شامل آثار کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ ساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۸ قم است که در آنها ویژگی‌های درونی و شخصیتی و همچنین شخصیت‌های شاهنامه فردوسی به تصویر کشیده شده است.

این نمایشگاه تا دوم مهرماه برپا خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از آثار به نگارخانه شهید آوینی در نبش کوچه ۲۸ بلوار جمهوری اسلامی قم مراجعه کنند.