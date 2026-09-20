رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تاکید بر لزوم شکستن فضای تبلیغاتی دشمنان علیه جمهوری اسلامی، از اعزام کاروان ۱۶۸ نفره از هنرمندان برجسته کشور به روسیه برای معرفی چهره واقعی، پویا و پیشرو ایران اسلامی خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اظهار داشت: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی در چارچوب پروژه ایران‌هراسی، همواره در تلاش‌اند تا روابط ایران با سایر کشور‌ها را محدود و پرتنش جلوه دهند. بر همین اساس، رسالت ما این است که با بهره‌گیری از ابزار‌های فرهنگی و هنری، چهره‌ای واقعی، زنده و رو به جلو از ایران را به جهانیان نشان دهیم؛ کشوری که در آن زندگی به صورت طبیعی جریان دارد و در ابعاد مختلفِ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با قدرت به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به برنامه فرهنگی پیش رو در روسیه، افزود: در این رویداد، ۱۶۸ نفر از هنرمندان مطرح کشور با حضور در یکی از بنیاد‌های فرهنگی روسیه، فرهنگ غنی ایرانی اسلامی را به نمایش خواهند گذاشت. این حرکت، بخشی از عزم جدی جمهوری اسلامی برای توسعه و تحکیم روابط با کشور‌های دوست و همسایه است.

ایمانی‌پور همچنین با اشاره به ماجرای میناب به عنوان بخشی از برنامه‌های این کاروان هنری، خاطرنشان کرد: ماجرای میناب داستانی پردرد است که می‌توان آن را در قالب‌های متنوع هنری بازنمایی کرد. این روایت، بیانگر مظلومیت ملت مقتدر ایران است که با زبان هنر در عرصه بین‌الملل بازتاب خواهد یافت.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به جایگاه شهر قازان به عنوان یکی از پایتخت‌های جهان اسلام، گفت: با توجه به اهمیت این شهر و ظرفیت‌های آن برای تعاملات فرهنگی، رایزنی‌هایی با مسئولین قازان صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: با توجه به گذشت زمان اندکی از یک‌هزار و پانصدمین سالگرد میلاد نبی مکرم اسلام (ص)، طراحی برنامه‌هایی با محوریت معرفی شخصیت والای پیامبر اعظم (ص) و همچنین نمایش هنر اسلامی در حاشیه آن، از جمله اهداف اصلی این همکاری‌ها در شهر قازان است که امیدواریم به توفیقات ارزشمندی در این مسیر دست یابیم.