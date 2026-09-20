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رئیس گروه طلا و جواهر دانشگاه آزاد اسلامی یزد از برنامهریزی برای ایجاد زنجیره کامل آموزش تا اشتغال در صنعت طلا و جواهر خبر داد و گفت: با پیوند دانش دانشگاهی، تجربه فعالان صنعت و فناوریهای نوین، زمینه برای توسعه این صنعت و اشتغال جوانان در استان یزد فراهم میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نشست صنعت طلا و جواهر با محوریت تقویت ارتباط میان آموزش، دانشگاه، صنعت، تولید، فناوری و بازار در دانشگاه آزاد اسلامی یزد برگزار شد.رئیس دپارتمان (گروه) طلا و جواهر دانشگاه آزاد اسلامی یزد در این نشست با اشاره به ظرفیتهای استان یزد در حوزه طلا و جواهر، گفت: یزد در زمینه توسعه این صنعت در کشور از جایگاه شاخصی برخوردار است و به همین دلیل بهعنوان پایلوت (آزمایشی) مرکز آموزش صنعت طلا و جواهر معرفی شده است.مهدی ستارزاده افزود: در همین راستا، هنرستان تخصصی طلا و جواهر راهاندازی شده و رشته طلا و جواهر نیز در دانشگاه آزاد اسلامی یزد فعالیت خود را آغاز کرده است.وی از انعقاد تفاهمنامههای متعدد با پارک علم و فناوری و آموزش و پرورش خبر داد و اظهار کرد: هدف از این همکاریها، دنبال کردن تخصصی صنعت طلا و جواهر، توسعه مهارتهای مورد نیاز و فراهم کردن زمینه رونق تولید و اشتغال جوانان است.ستارزاده همچنین از همکاری با کارگاههای تولیدی طلا و جواهر خبر داد و گفت: این تفاهمنامهها با هدف ارتقای سطح تخصصی کارگاهها و تقویت ارتباط میان بخش دانشگاهی و تولیدکنندگان این صنعت منعقد شده است.
رئیس دپارتمان (گروه) طلا و جواهر دانشگاه آزاد اسلامی یزد، ایجاد یک جریان منسجم میان هنر و تجربه نسلهای گذشته، دانش دانشگاهی و فناوریهای نوین را از اهداف اصلی این مجموعه عنوان کرد و افزود: تلاش میکنیم با انتقال فناوری به صنعت، زمینه کسب مهارت، اشتغال و شکلگیری آینده شغلی مناسب برای نسل جدید فراهم شود.وی با اشاره به محورهای پژوهش و توسعه در این حوزه گفت: فناوریهای نوین تولید، طراحی و تولید دیجیتال، کاربرد هوش مصنوعی در طراحی، بهینهسازی فرآیند تولید، توسعه زنجیره ارزش، استانداردسازی تولید، بررسی رفتار مصرفکننده، آموزش نیروی انسانی و فناوریهای نوین گوهرشناسی از مهمترین محورهای مورد توجه است.ستارزاده ادامه داد: در بخش آموزش و مهارت نیز موضوعاتی همچون طراحی طلا و جواهر، گوهرشناسی، مهارتهای کسبوکار و بازاریابی، ساخت و تولید، فروشندگی تخصصی، تعمیرات و خدمات پس از فروش دنبال میشود.
وی تأکید کرد: با بهرهگیری از ظرفیت استادان دانشگاه، مراکز آموزشی و همکاری با بخش خصوصی، در تلاش هستیم زنجیرهای کامل از آموزش تا اشتغال در صنعت طلا و جواهر ایجاد کنیم.رئیس دپارتمان طلا و جواهر دانشگاه آزاد اسلامی یزد همچنین از تدوین کتابی با عنوان «برترینهای طلا و جواهر استان یزد» خبر داد و گفت: این کتاب با هدف معرفی فعالان و ظرفیتهای صنعت طلا و جواهر استان یزد در دست تدوین است.