به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حیاتی در دیدار فینال برابر بازیکن هند به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید تا با ایستادن بر سکوی نخست، مدال طلای این رقابت‌ها را از آن خود کند.

ملی‌پوش ایران در جریان این مسابقات با پیروزی برابر نمایندگان غنا، بلژیک، ایران و هند، موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

این مدال، دومین مدال علی حیاتی در مسابقات بین‌المللی سال ۲۰۲۶ محسوب می‌شود. نتایج کسب‌شده در این رقابت‌ها همچنین در رنکینگ جهانی او تأثیرگذار خواهد بود و امتیازات به‌دست‌آمده می‌تواند در مسیر رقابت‌های کسب سهمیه بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ مورد استفاده قرار گیرد.

مسابقات بین‌المللی سنگال از ۲۶ تا ۲۹ شهریورماه با حضور نمایندگان کشور‌های هند، مالت، پرتغال، مصر، ایران، امارات، بلژیک، استرالیا، عربستان، سریلانکا، اوکراین، سنگال، جمهوری چک، سوئیس، کرواسی، کامرون، آمریکا و لهستان برگزار شد.