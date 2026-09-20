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بازگشت ۱۰ داروی بیماران خاص تحت پوشش بیمه به داروخانه‌ها

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از بازگشت ۱۰ داروی بیماران خاص تحت پوشش بیمه که از نیمه شهریور صفر شده بود خبر داد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۹- ۱۶:۱۰
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برچسب ها: بیمه سلامت ، داروی بیماران خاص ، تامین دارو
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