به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سردار سید محمود میرفیضی گفت: در راستای اجرای تمهیدات و اقدامات پیش‌دستانه و پیشگیرانه، پلیس استان خوزستان با رصد اطلاعاتی و پایش شبانه‌روزی، طرح جمع‌آوری سلاح را به مدت ۴۸ ساعت در سطح استان اجرا کرد.

وی افزود: تیم‌های عملیاتی پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تلاش شبانه‌روزی، ۸۹ نفر از دارندگان سلاح‌های غیرمجاز را شناسایی و در چند عملیات منسجم و غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان ادامه داد: در بازرسی از محل اختفای متهمان، ۱۵۲ قبضه سلاح شامل ۵۹ قبضه سلاح جنگی و ۹۴ قبضه سلاح شکاری به همراه ۲ هزار و ۹۱۶ فشنگ کشف شد.

سردار میرفیضی با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی تأکید کرد: مبارزه با قاچاقچیان و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز از اولویت‌های پلیس است و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.