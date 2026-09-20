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فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف ۱۵۲ قبضه سلاح غیرمجاز و دستگیری ۸۹ نفر از دارندگان سلاح غیرمجاز در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سردار سید محمود میرفیضی گفت: در راستای اجرای تمهیدات و اقدامات پیشدستانه و پیشگیرانه، پلیس استان خوزستان با رصد اطلاعاتی و پایش شبانهروزی، طرح جمعآوری سلاح را به مدت ۴۸ ساعت در سطح استان اجرا کرد.
وی افزود: تیمهای عملیاتی پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تلاش شبانهروزی، ۸۹ نفر از دارندگان سلاحهای غیرمجاز را شناسایی و در چند عملیات منسجم و غافلگیرانه دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان خوزستان ادامه داد: در بازرسی از محل اختفای متهمان، ۱۵۲ قبضه سلاح شامل ۵۹ قبضه سلاح جنگی و ۹۴ قبضه سلاح شکاری به همراه ۲ هزار و ۹۱۶ فشنگ کشف شد.
سردار میرفیضی با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی تأکید کرد: مبارزه با قاچاقچیان و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز از اولویتهای پلیس است و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.