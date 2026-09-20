به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد، در این نشست تأکید کرد که تمامی فعالیت‌های تقویمی سازمان‌ها باید در کانال‌های فضای مجازی بارگذاری شود و از ظرفیت دانشگاه‌ها برای تقویت این مسیر بهره گرفته شود.

سرهنگ مثنوی همچنین خواستار افزایش وبینارها، برگزاری جلسات در محل نماز‌های جمعه و تولید محتوای خلاقانه شد.

وی با تشکر از صدا و سیمای استان افزود: باید از ظرفیت این سازمان برای روشنگری و بصیرت‌افزایی حداکثری استفاده کرد.

سرهنگ مثنوی همچنین بر ضرورت گنجاندن بسته‌های فرهنگی مرتبط با خونخواهی امام شهید و تبیین چهره به چهره جنگ دفاع مقدس در مدارس و دانشگاه‌ها تأکید کرد.

علی تازیک، معاون سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه نیز در این جلسه به تشریح عملکرد شش‌ماهه جهاد تبیین در استان پرداخت و گفت: برگزاری جلسات روشنگری برای امسال و سال آینده به عنوان برنامه‌های اصلی در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل صدا و سیمای استان هم با ارائه گزارش عملکرد این سازمان، از موفقیت‌های برجسته شبکه دنا خبر داد و گفت: این شبکه در ماه گذشته ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بازدید داشته و در برنامه «بدرقه رهبر شهید» نیز موفق شده رتبه اول کشور را در معاونت فضای مجازی کسب کند.

سید شهریار گنجی افزود: ما در بین تمام استان‌ها، ۴۰ مستند پرتره با جلوه‌های ویژه تجمعات مردمی درخیابان داشته‌ایم که بازتاب آنها در شبکه‌های ملی، باعث کسب رتبه اول کشوری در انعکاس اجتماعات شده است.

وی همچنین بر اهمیت تولید پیام‌های مردمی متناسب با موقعیت‌های روزانه تأکید کرد.

درخشان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هم بر ضرورت ارائه جهاد تبیین در قالب‌های متنوع تأکید کرد.

رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز از برنامه‌های متفاوت فرهنگی برای ده روز نخست سال تحصیلی خبر داد و تأکید کرد که جهاد تبیین در مدارس، با تمرکز بر توانمندسازی معلمان و گفت‌و‌گو با خانواده‌ها و دانش‌آموزان، به صورت مستمر اجرا خواهد شد.

محمدی، معاون سیاسی امنیتی استاندار هم با اشاره به فرصت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های دانشجویان ودانش آموزان برای نظرسنجی و فعالیت در کرسی‌های علمی تأکید کرد.

در پایان این نشست، آیت‌الله حسینی، نماینده ولی فقیه در استان، با بیان اینکه جهالت به عنوان ریشه تمام گرفتاری‌ها است، جهاد تبیین را رسالت تمامی پیامبران دانست.

وی با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی بر پایه جهاد تبیین شکل گرفته است، هشدار داد: برخی در داخل، به جای مبارزه با استبداد، با همکاری بیگانگان، خنجر دشمن را می‌زنند.