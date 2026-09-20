به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در نشست شورای توسعه فعالیت‌های قرآنی استان که با حضور دبیران شورا‌های قرآنی شهرستان‌های مازندران برگزار شد، گفت: باید فرهنگ قرائت فردی قرآن در جامعه ترویج شود و اگر امروز نیم میلیون حافظ قرآن داریم، باید به ۱۰ میلیون حافظ برسیم.

وی افزود: ترویج قرآن‌خوانی فردی به آموزش صحیح قرآن نیاز دارد و کسی که ۱۲ سال در آموزش‌وپرورش تحصیل می‌کند، باید بتواند یک صفحه قرآن را بدون غلط بخواند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اهمیت تدبر و تفکر در قرآن گفت: مردم باید قرآن را بخوانند، در آن تدبر و تفکر کنند و در کنار آن، معلمان قرآن وظیفه تلاوت، تبیین و تفسیر قرآن را بر عهده دارند.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین بر حمایت از حافظان و قاریان قرآن تأکید کرد و افزود: باید برای حافظان قرآن در حوزه اشتغال و تحصیل امتیاز‌هایی در نظر گرفته شود و خانه‌های قرآن نیز مورد حمایت قرار گیرند.

وی گفت: هر هیئت مذهبی می‌تواند حامی یک خانه قرآن باشد و اوقاف نیز باید جایگاه ویژه‌ای برای خانه‌های قرآن در نظر بگیرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین با اشاره به اهمیت حجاب و عفاف، آن را امری قرآنی و دینی دانست و بر توجه بیشتر جامعه به آموزه‌های قرآن تأکید کرد.

آیت‌الله محمدی لائینی در پایان گفت: اگر دغدغه قرآن داشته باشیم و در این زمینه صداقت نشان دهیم، قرآن دست ما را می‌گیرد و امیدواریم قرآن شفیع ما باشد، نه شاکی.