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نماینده ولی فقیه در مازندران بر ترویج قرائت فردی قرآن و حمایت جدی از خانههای قرآن تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیتالله محمدباقر محمدی لائینی در نشست شورای توسعه فعالیتهای قرآنی استان که با حضور دبیران شوراهای قرآنی شهرستانهای مازندران برگزار شد، گفت: باید فرهنگ قرائت فردی قرآن در جامعه ترویج شود و اگر امروز نیم میلیون حافظ قرآن داریم، باید به ۱۰ میلیون حافظ برسیم.
وی افزود: ترویج قرآنخوانی فردی به آموزش صحیح قرآن نیاز دارد و کسی که ۱۲ سال در آموزشوپرورش تحصیل میکند، باید بتواند یک صفحه قرآن را بدون غلط بخواند.
نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اهمیت تدبر و تفکر در قرآن گفت: مردم باید قرآن را بخوانند، در آن تدبر و تفکر کنند و در کنار آن، معلمان قرآن وظیفه تلاوت، تبیین و تفسیر قرآن را بر عهده دارند.
آیتالله محمدی لائینی همچنین بر حمایت از حافظان و قاریان قرآن تأکید کرد و افزود: باید برای حافظان قرآن در حوزه اشتغال و تحصیل امتیازهایی در نظر گرفته شود و خانههای قرآن نیز مورد حمایت قرار گیرند.
وی گفت: هر هیئت مذهبی میتواند حامی یک خانه قرآن باشد و اوقاف نیز باید جایگاه ویژهای برای خانههای قرآن در نظر بگیرد.
نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین با اشاره به اهمیت حجاب و عفاف، آن را امری قرآنی و دینی دانست و بر توجه بیشتر جامعه به آموزههای قرآن تأکید کرد.
آیتالله محمدی لائینی در پایان گفت: اگر دغدغه قرآن داشته باشیم و در این زمینه صداقت نشان دهیم، قرآن دست ما را میگیرد و امیدواریم قرآن شفیع ما باشد، نه شاکی.