مدیرکل برنامه‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی از ثبت تقاضای بیش از ۱۰۰ هزار واحد برای بهره‌مندی از تسهیلات تکمیلی خبر داد و گفت: تاکنون ۱۶ هزار و ۵۰۰ واحد برای طی مراحل پرداخت به دفترخانه معرفی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضا فرهادزاده آخرین وضعیت تأمین مالی نهضت ملی مسکن را تشریح کرد و گفت: پس از ابلاغ تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی از سوی بانک مرکزی، درخواست بیش از ۱۰۰ هزار واحد در سامانه ثبت و متقاضیان به شبکه بانکی معرفی شده‌اند.

به گفته فرهادزاده، حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ واحد نیز به دفترخانه معرفی شده و در مسیر دریافت تسهیلات قرار گرفته‌اند.

مدیرکل برنامه‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: تأمین منابع مالی، به‌ویژه برای طرح‌های باقی‌مانده، از محور‌های اصلی این نشست بود.

وی همچنین از اختصاص بیش از ۷ همت از منابع وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از دهک‌های هدف و مددجویان در سال جاری خبر داد.

فرهادزاده استفاده از منابع صندوق ملی مسکن و تسهیلات قرض‌الحسنه برای طرح‌های با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد را از دیگر موضوعات بررسی‌شده اعلام کرد.

بر اساس این برنامه، برای این طرح‌ها تسهیلاتی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: مقرر شده است روند پرداخت این تسهیلات طی یک هفته تسهیل شود و اقدامات انجام‌شده در نشست آینده مورد بررسی قرار گیرد.