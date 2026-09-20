به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ رمضان گوروئی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از مشاعات ساختمانی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۶ با انجام اقدامات فنی و پلیسی و هماهنگی قضائی، سارق حرفه‌ای را شناسایی و در عملیاتی منسجم دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، ۲ دستگاه پمپ آب سرقتی کشف شد و متهم نیز در تحقیقات اولیه و پس از مواجهه با ادله و مستندات پلیس، به ۲ فقره سرقت پمپ آب اعتراف کرد.

سرهنگ گوروئی با اشاره به اینکه متهم دارای چندین فقره سابقه کیفری و سرقت است، گفت: پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی در پایان از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.