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تکلیف دستگاه‌ها در طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

مجلس شورای اسلامی درجریان بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با ماده ۹ و ۱۰ این طرح موافقت کرد، ماده ۱۱ مراعا ماند و مواد ۱۲ تا ۱۶ آن نیز به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۹- ۱۶:۰۱
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برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان مجلس ، قالیباف
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