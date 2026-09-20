مجلس شورای اسلامی درجریان بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با ماده ۹ و ۱۰ این طرح موافقت کرد، ماده ۱۱ مراعا ماند و مواد ۱۲ تا ۱۶ آن نیز به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.