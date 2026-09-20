پخش زنده
امروز: -
کمیسیون تخصصی شورای قیمتگذاری محصولات اساسی برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ به مرحله جمع بندی رسید.
به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سومین جلسه کمیسیون تخصصی شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با محوریت ادامه بررسی قیمت خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ برگزار شد و اعضای کمیسیون درباره پیشنهادهای کارشناسی و مؤلفههای مؤثر بر تعیین نرخ این محصول راهبردی به جمعبندی رسیدند.
در این نشست که امروز یکشنبه با حضور جانعلی بهزادنسب رئیس دبیرخانه، نمایندگان اعضای شورا و شماری از مدیران و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی در معاونت برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، ابعاد مختلف قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی پیشرو مورد بحث قرار گرفت و حاضران دیدگاهها و پیشنهادهای کارشناسی خود را درباره عوامل مؤثر بر تعیین نرخ این محصول ارائه کردند.
در پایان پس از جمعبندی مباحث، تصمیمات لازم در کمیسیون تخصصی اتخاذ و مقرر شد؛ پیشنهاد نهایی برای طرح و تصمیمگیری در شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارائه شود.
قیمت خرید تضمینی گندم پس از طرح در شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی و طی مراحل قانونی، در صورت تصویب، ابلاغ خواهد شد.