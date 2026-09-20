مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز از اجرای عملیات انسداد و پر کردن زهکش‌های تالاب صالحیه به طول تقریبی سه کیلومتر با هدف تقویت پخش و ماندگاری سیلاب در پهنه تالاب، تسهیل آبگیری و کاهش کانون‌های گرد و غبار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، قربانعلی محمدپور با اعلام این خبر اظهار داشت: عملیات انسداد و پر کردن زهکش‌های تالاب صالحیه به طول تقریبی سه کیلومتر هم‌اکنون در حال اجراست و با هدف تقویت ظرفیت طبیعی تالاب برای دریافت، پخش و ماندگاری رواناب و سیلاب دنبال می‌شود.

وی در ادامه افزود: این طرح با هماهنگی معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها و دبیرخانه ملی مقابله با گرد و غبار و در چارچوب برنامه «آمادگی و تسهیل آبگیری تالاب‌ها» اجرا می‌شود و تلاش دارد شرایط مناسب‌تری برای ورود و ماندگاری آب در پهنه تالاب فراهم کند.

محمدپور تصریح کرد: با انسداد زهکش‌ها، خروج سریع رواناب از محدوده تالاب کاهش می‌یابد و در زمان وقوع بارش‌ها و سیلاب‌های فصلی، امکان پخش آب در سطح گسترده‌تری از پهنه تالابی فراهم می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش رطوبت بستر و کاهش ظرفیت تولید گرد و غبار کمک کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با اشاره به اهمیت تالاب صالحیه در مدیریت طبیعی آب و کنترل گرد و غبار گفت: خشک شدن بخش‌هایی از بستر تالاب در سال‌های اخیر، زمینه شکل‌گیری کانون‌های گرد و غبار را افزایش داده و تقویت اقدامات احیایی و فراهم کردن شرایط بازگشت آب به عرصه تالابی از ضرورت‌های این منطقه به شمار می‌رود.

محمدپور تصریح کرد: تالاب‌ها علاوه بر ارزش‌های زیست‌محیطی و زیستگاهی، از ظرفیت طبیعی برای دریافت و نگهداشت بخشی از رواناب و سیلاب برخوردارند و تقویت این ظرفیت می‌تواند به پخش و ماندگاری آب در پهنه تالابی کمک کند.

وی همچنین افزود: احیای تالاب صالحیه با تکیه بر ظرفیت‌های طبیعی این زیست‌بوم دنبال می‌شود تا ضمن تسهیل آبگیری، امکان افزایش رطوبت بستر و کاهش پیامد‌های ناشی از خشکی تالاب فراهم شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز خاطرنشان کرد: تداوم اقدامات احیایی و پایش نتایج اجرای طرح می‌تواند در کاهش کانون‌های گرد و غبار، تقویت شرایط زیستگاهی و افزایش تاب‌آوری تالاب صالحیه در برابر نوسانات اقلیمی مؤثر باشد.

محمدپور در پایان خاطر نشان کرد: اجرای این طرح با همکاری معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها و دبیرخانه ملی مقابله با گرد و غبار انجام می‌شود و استمرار اقدامات مدیریتی و احیایی، زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت تالاب صالحیه در مدیریت طبیعی آب و کاهش گرد و غبار را فراهم می‌کند.