بیش از ۴۷ کیلوگرم شیشه و هروئین شامل ۳۵ بسته شیشه به وزن ۳۶ کیلو و ۷۰۰ گرم و ۱۰ بسته هروئین به وزن ۱۰ کیلو و ۵۴۰ گرم از یک خودرو در محدوده هنگ مرزی تایباد کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت:در بازرسی از این خودرو که حامل ۱۱۸ کیلوگرم مواد مخدر بود، ۶۸ بسته تریاک به وزن ۷۱ کیلوگرم نیز توسط مرزبانان خراسان رضوی کشف شد.

سردار مجید شجاع، افزود: در پی دریافت اطلاعاتی پیرامون قصد قاچاقچیان مسلح برای انتقال محموله مواد مخدر از طریق نوار مرزی در محدوده هنگ مرزی تایباد، مرزبانان با رصد نامحسوس نقاط از پیش شناسایی‌شده، منطقه را تحت کنترل و مراقبت قرار داده و به یک دستگاه خودرو مشکوک شدند.

وی بیان کرد: در این عملیات ۲ متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده، متهمان به همراه خودرو و مواد مخدر مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند. ️