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فرمانده انتظامی شهرستان شوشتر از شناسایی و دستگیری یک زن که با فعالیت در فضای مجازی و تحت عنوان فروش مدرک تحصیلی، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ فرشاد کاظمی اظهار کرد: در پی شکایتی با موضوع کلاهبرداری فروش مدرک تحصیلی در فضای مجازی به پلیس فتا شهرستان شوشتر، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.
وی افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد یک متهم زن با راهاندازی یک کانال در پیامرسان واتساپ و با ادعای فروش مدرک تحصیلی، مبالغی از شاکی دریافت کرده و پس از دریافت وجه، دیگر پاسخگوی تماسهای وی نبوده است.
فرمانده انتظامی شهرستان شوشتر با هشدار به شهروندان درباره شیوههای کلاهبرداری در فضای مجازی در پایان عنوان کرد: برخی افراد با ادعای ارائه مدارک تحصیلی معتبر و دارای استعلام رسمی، اقدام به فریب و سوءاستفاده مالی از شهروندان میکنند و حتی ممکن است اسناد و برگههای استعلام ارائهشده نیز جعلی باشد.