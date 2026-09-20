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با هدف ارتقای مهارتهای امدادی و ترویج فرهنگ بشردوستی سیودومین دوره مسابقات «رفاقت مهر» در هلال احمر کرمان برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان، از برگزاری سیودومین دوره مسابقات «رفاقت مهر» در بخشهای امدادی و زبان انگلیسی خبر داد و گفت: این رویداد با هدف ارتقای مهارتهای امدادی، ترویج فرهنگ بشردوستی و افزایش مشارکت اجتماعی اعضای جوان هلال احمر در سراسر کشور برگزار میشود.
رضا فلاح با اشاره به اهداف این مسابقات گفت: ترویج فرهنگ خدمترسانی و بشردوستی، تقویت روحیه کار گروهی، افزایش آمادگی اعضا برای مواجهه با بحرانها، کشف و پرورش استعدادهای جوانان، ایجاد نشاط، دوستی و رقابت سالم، ارتقای اعتماد به نفس و مسئولیتپذیری اجتماعی و همچنین آشنایی هرچه بیشتر اعضا با فعالیتهای امدادی، فرهنگی و بشردوستانه از مهمترین اهداف برگزاری «رفاقت مهر» است.
وی با اشاره به حضور ٢٨ تیم از سراسر استان در ٢ بخش خواهران و برادران گفت: این مسابقات ویژه اعضای کانونهای دانشجویی، جوانان، طلاب، روستایی و محلات جوانان جمعیت هلال احمر استان کرمان در سطح استانی برگزار شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان تصریح کرد: مسابقات «رفاقت مهر» علاوه بر ایجاد فضایی پرنشاط و رقابتی، فرصتی ارزشمند برای ارتقای توانمندیهای تخصصی، توسعه روحیه همکاری و تقویت آمادگی نسل جوان هلال احمر برای ایفای نقش مؤثر در عرصههای امدادی و اجتماعی استان است.