به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان، از برگزاری سی‌ودومین دوره مسابقات «رفاقت مهر» در بخش‌های امدادی و زبان انگلیسی خبر داد و گفت: این رویداد با هدف ارتقای مهارت‌های امدادی، ترویج فرهنگ بشردوستی و افزایش مشارکت اجتماعی اعضای جوان هلال احمر در سراسر کشور برگزار می‌شود.

رضا فلاح با اشاره به اهداف این مسابقات گفت: ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی و بشردوستی، تقویت روحیه کار گروهی، افزایش آمادگی اعضا برای مواجهه با بحران‌ها، کشف و پرورش استعداد‌های جوانان، ایجاد نشاط، دوستی و رقابت سالم، ارتقای اعتماد به نفس و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همچنین آشنایی هرچه بیشتر اعضا با فعالیت‌های امدادی، فرهنگی و بشردوستانه از مهم‌ترین اهداف برگزاری «رفاقت مهر» است.

وی با اشاره به حضور ٢٨ تیم از سراسر استان در ٢ بخش خواهران و برادران گفت: این مسابقات ویژه اعضای کانون‌های دانشجویی، جوانان، طلاب، روستایی و محلات جوانان جمعیت هلال احمر استان کرمان در سطح استانی برگزار شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان تصریح کرد: مسابقات «رفاقت مهر» علاوه بر ایجاد فضایی پرنشاط و رقابتی، فرصتی ارزشمند برای ارتقای توانمندی‌های تخصصی، توسعه روحیه همکاری و تقویت آمادگی نسل جوان هلال احمر برای ایفای نقش مؤثر در عرصه‌های امدادی و اجتماعی استان است.