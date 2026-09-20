درمسابقه دو همگانی دانشگاهیان خراسان رضوی، بیش از ۱۲۰ دانشجو و استاد از ۲۵ دانشگاه استان حضور داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس هیئت ورزش دانشگاهی خراسان رضوی گفت: این رویداد به همت هیأت ورزش‌های دانشگاهی استان و با همکاری مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهدبرگزار شد.

سید علیرضا حسینی کاخ افزود: این مسابقه در مسافت ۲ کیلومتر و ویژه دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان رضوی در بخش آقایان برنامه‌ریزی شده بود.

وی تصریح کردد:در پایان این رقابت‌ها از۱۶ دانشجوی برتر با اهدا مدال و احکام، تقدیر شد