به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ علی احمدیان گفت: روز گذشته در پی اعلام وقوع حریق یک دستگاه خودروی سمند در جایگاه پمپ بنزین جابری (فتور سابق)، نزدیک‌ترین ایستگاه‌های عملیاتی آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل و ارزیابی صحنه، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و دو تیم عملیاتی و پشتیبانی با استفاده از تجهیزات تخصصی موفق به مهار و خاموش کردن آتش شدند.

مدیر سازمان آتش‌نشانی شهرداری آبادان ادامه داد: با توجه به قرار داشتن خودرو در محدوده جایگاه سوخت، نیروهای عملیاتی همزمان اقدامات لازم را برای جلوگیری از گسترش آتش و سرایت آن به پمپ‌ها و تأسیسات جایگاه انجام دادند.

احمدیان گفت: حریق بدون سرایت به پمپ‌های سوخت جایگاه به‌طور کامل مهار شد و این حادثه خوشبختانه خسارت جانی در پی نداشت.

وی افزود: از ابتدای وقوع حادثه در محل حضور داشته و فرماندهی عملیات اطفای حریق را بر عهده داشته است.