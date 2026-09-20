

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عطاالله هاشمی با اشاره به بررسی عوامل موثر در تعیین قیمت گندم برای خرید تضمینی در سال زراعی ۱۴۰۶_۱۴۰۵ در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تصریح کرد: با توجه به تجربیات سال‌های گذشته و تکرار همه ساله تاخیر در روند پرداخت بهای گندم، ضرورت دارد که در مصوبه امسال، الزام به پرداخت به موقع در قالب تبصره یا هر شکل قانونی دیگر گنجانده شود.

رئیس بناد ملی گندمکاران افزود: علاوه بر این موضوع بسیار مهم، شرایط اقتصادی و وضعیت بازار ایجاب می‌کند که در تعیین قیمت جدید گندم، تبصره‌ای برای اعمال حق بازنگری در قیمت، متناسب با نوسانات شدیدی مانند تورم در مصوبه قید شود.

عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در گفت‌و‌گو با علیرضا شوکتی، خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست اظهار داشت: کمیته بررسی و آنالیز قیمت گندم بر دو موضوع مهم به عنوان معیار‌های موثر در قیمت گندم تمرکز دارد که یکی از آنها هزینه‌های تولید و دیگری نرخ تورم ۷۰ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی است.

هاشمی افزود: این دو تا شاخص در جلسه شورای قیمت گذاری نیز مطرح و بررسی خواهد شد، اما شاخص‌های موثری مانند رابطه مبادلات و قیمت جهانی و ... که در سال‌های گذشته به شکل پررنگ تری لحاظ می‌شد، امسال با توجه به اهمیت امنیت غذایی در شرایط فعلی و ضرورت حمایت از کشاورزان داخلی، فعلا بصورت پررنگ در نظر گرفته نمی‌شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم گفت: تا امروز حدود ۸ میلیون و ۴۸۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که ارزش آن نزدیک به ۴۱۶ هزار میلیارد تومان است. با ۵۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که اخیرا برای پرداخت مطالبات کارسازی شد، مجموع پرداختی به کشاورزان به حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و با این حساب، حدود ۱۴۶ هزار میلیارد تومان، معادل ۳۵ درصد از مطالبات کشاورزان باقی مانده است.

هاشمی با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر احتمال بارش‌های خوب پائیزی گفت: به لطف خداوند زمینه برای تولید خوب گندم و سایر محصولات دیم فراهم است و اگر مدیران و تصمیم گیران نیز رویکرد فعالانه تری اتخاذ کنند، سال زراعی خوبی پیش رو خواهیم داشت.