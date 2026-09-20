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شبکه سه سیما امروز یکشنبه ۲۹ شهریور، دیدار حساس اتلتیکومادرید و رئال مادرید در لالیگا را پخش میکند و فردا دوشنبه ۳۰ شهریور، به پوشش زنده دومین دیدار ملیپوشان هندبال ایران مقابل بحرین در مسابقات ناگویا میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در چارچوب هفته هفتم لالیگای اسپانیا، تیمهای اتلتیکومادرید و رئال مادرید امروز ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه واندا متروپولیتانو به مصاف یکدیگر میروند.
این دیدار که در جدول ردهبندی برای رئال (۱۵ امتیاز) و اتلتیکو (۱۳ امتیاز) از اهمیت بالایی برخوردار است، توسط مجید عابدی گزارش و از برنامه «گزارش ورزشی» به صورت زنده پخش میشود.
همچنین در ادامه رقابتهای هندبال در ناگویای ژاپن، تیم ملی هندبال ایران دوشنبه ۳۰ شهریور از ساعت ۹ صبح در دومین دیدار خود به مصاف تیم بحرین میرود.
ملیپوشان کشورمان پس از شکست در بازی نخست مقابل کویت، در این گروه با حریفانی، چون بحرین، قزاقستان و کره جنوبی رقابت میکنند و به دنبال پیروزی در این مسابقه هستند.