به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سردار موحد فرمانده سپاه کربلای مازندران در نشست خبری با خبرنگاران، از اجرای ۴۵۰۰ برنامه متنوع در هفته دفاع مقدس در سراسر استان خبر داد.

او با تأکید بر تداوم مسیر رهبر شهید و پاسداشت میراث دفاع مقدس گفت: شعار امسال هفته دفاع مقدس لبیک یا خامنه‌ای است و ملت ایران همچنان بر مسیر انقلاب و آرمان‌های آن پایبند است.

فرمانده سپاه کربلای مازندران افزود: در جنگ‌های اخیر، آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش کردند نظام اسلامی را تحت فشار قرار دهند، اما حضور مردم در میدان، نقشه‌های دشمنان را با شکست مواجه کرد.

سردار موحد با اشاره به برنامه‌های خدمت‌رسانی سپاه در هفته دفاع مقدس گفت: ۳۰ طرح عمرانی از جمله ۱۵ واحد مسکن محرومان با اعتبار بیش از ۵۱ میلیارد تومان افتتاح و بهره‌برداری می شود.

او افزود: دیدار و تکریم ۵۰۰ خانواده شهید و تجلیل از پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس از دیگر برنامه‌های این هفته است.

فرمانده سپاه کربلای مازندران، اجرای ۱۲۰ روایت میدان در شهرستان‌ها، نواختن زنگ ولایت در مدارس و توزیع ۵ هزار بسته لوازم‌التحریر میان نیازمندان را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس اعلام کرد.

سردار موحد همچنین از نقش خبرنگاران در پوشش رویداد‌های دفاع مقدس و مقابله با جنگ نرم دشمن قدردانی کرد.