به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب با تمرکز بر سه مرحله بنیادین، به بررسی نقش رهبران تأثیرگذار در شکل‌گیری هویت تمدنی جهان اسلام می‌پردازد و نویسنده در آن سعی کرده پیوند میان مراحل مختلف نهضت را در قالب یک خط رشد واحد بیان کند. آیت الله اراکی که خود در کانون بسیاری از این تحولات بوده، در این پژوهش تصویری دقیق از مسیر طی شده توسط امت اسلامی ارائه داده است.

این اثر، فرایند بیداری اسلامی در سه دوره تکاملی تحلیل کرده است که مرحله نخست آن با محوریت سید جمال‌الدین اسدآبادی به عنوان آغازگر بیداری امت در برابر استعمار شناخته می‌شود. در مرحله دوم، نهضت تولید فکر با تکیه بر نبوغ علمی شهید محمدباقر صدر بررسی شده است که زیرساخت‌های نظری لازم برای مقابله با مکاتب مادی را برنامه‌ریزی کرد و در نهایت، مرحله سوم با رهبری امام خمینی (ره) به عنوان مقطع پیروزی انقلاب و تأسیس حکومت اسلامی تبیین می‌گردد. همچنین بخش پایانی کتاب به جنبش نواندیشی دینی در حوزه‌های علمیه ایران اختصاص یافته و تحولات عمیق آموزشی، پژوهشی و ساختاری این نهاد‌ها را در نیمه دوم قرن بیستم مورد بررسی قرار داده است.

کتاب دوره‌ها و پیشگامان بیداری اسلامی معاصر نوشته آیت‌الله محسن اراکی در انتشارات کتاب جمکران منتشر شده است.

برشی از کتاب:

آیت الله شهید صدر متوجه شده بود که تغییر اوضاع اجتماعی امت تنها به یاری آن رهبری عملی می‌شود که هم مورد اعتماد امت باشد، هم برخوردار از شایستگی‌هایی باشد که امکان تغییر در اوضاع اجتماعی و تبدیل آن به حالت مطلوب را فراهم سازد و نیز ابزار‌های ایجاد چنین تغییر و تبدیلی را فراهم ساخته و ساز و کار‌های مناسب آن را به کار گیرد.