به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سردار رضایی در نشست تبیین برنامه‌های هفته دفاع مقدس و در جمع خبرنگاران گفت: این برنامه‌ها در قالب ۱۴ سرفصل و ۷۰ عنوان برگزار پیش بینی شده است که ۲۱۷ برنامه آن شاخص است.

وی تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا، توزیع نوشت‌افزار در لین دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار، برگزاری مسابقات ورزشی، نواختن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس و برگزاری اردو‌های راهیان نور را از جمله برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس عنوان کرد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان همچنین بر اهمیت نقش رسانه‌ها در تبیین دستاورد‌های انقلاب اسلامی و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان تأکید کرد.

از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر به نام هفته دفاع مقدس نامگذاری شده است.