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جشنواره پایش عملکرد وزارتخانه‌ها با حضور رئیس جمهور

رئیس جمهور در نخستین جشنواره سالانه ارزیابی و پایش عملکرد معاونت امور مجلس، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، بهبود معیشت مردم را اولویت دولت دانست و گفت با هماهنگی میان قوا این هدف بهتر و سریعتر محقق می‌شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۹- ۱۵:۴۸
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برچسب ها: پزشکیان ، رئیس جمهور
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