رئیس جمهور در نخستین جشنواره سالانه ارزیابی و پایش عملکرد معاونت امور مجلس، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، بهبود معیشت مردم را اولویت دولت دانست و گفت با هماهنگی میان قوا این هدف بهتر و سریعتر محقق می‌شود.