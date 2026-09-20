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علیاصغر طهماسبی استاندار در جلسه کارگروه اشتغال گلستان اعلام کرد: هرگونه تعطیلی واحدهای تولیدی و اخراج کارگران به دلیل ناترازی انرژی، خط قرمز مدیریت استان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، علیاصغر طهماسبی با اشاره به منابع تسهیلات اشتغال تصریح کرد: برای ایجاد شغل پایدار لازم است سقف این تسهیلات افزایش یابد.
طهماسبی از معاون اقتصادی استانداری خواست: موضوع افزایش سقف تسهیلات را از طریق دولت و وزارتخانههای مربوط پیگیری کند.
طهماسبی همچنین بر ضرورت رصد مستمر بازار و خدمات توسط دستگاههای نظارتی تأکید کرد و گفت: هیچ منابعی از استان نباید در بخش اداری یا بانکی برگشت بخورد و مدیران باید روند جذب را به صورت مستمر رصد کنند.
وی با دعوت از مردم برای مشارکت در پویشهای صرفهجویی انرژی خاطرنشان کرد: همافزایی دستگاههای اجرایی، رسانهها و مردم، رمز عبور موفق از چالشهای زمستان پیش رو است.