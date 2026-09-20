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مدیر کل پست استان کرمان گفت:ارسال رایگان هدایای تحصیلی به سیستانوبلوچستان، از ۲۸ شهریور آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.آقای سالاری در خصوص این پویش اظهار داشت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، شرکت ملی پست با اجرای پویش «مهر را پُست میکنیم»، امکان ارسال رایگان لوازمالتحریر، کیف و ملزومات تحصیلی اهدایی مردم را از ادارات پست سراسر کشور برای دانشآموزان سیستانوبلوچستان فراهم کرده است.
وی افزود: این پویش از ۲۸ شهریور تا ۲ مهر ۱۴۰۵ و در آستانه بازگشایی مدارس اجرا میشود تا مردم استان کرمان با مراجعه به ادارات دولتی در شهر کرمان و شهرستانهای استان هدایای تحصیلی خود را بدون پرداخت هزینه ارسال، از طریق شبکه پستی به دانشآموزان سیستانوبلوچستان برسانند.
سالاری مدیر کل پست کرمان تصریح کرد: هدایای ارسالی در مقصد با همکاری ادارهکل آموزشوپرورش سیستانوبلوچستان و مجمع خیرین حامی بازماندگان از تحصیل دریافت و برای توزیع میان دانشآموزان ساماندهی خواهد شد.