با هدف توسعه فضا‌های آموزشی، مدرسه دو کلاسه خیرساز در منطقه عشایری شلال و دشتگل شهرستان اندیکا به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون مشارکت‌های مردمی، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: این مدرسه با زیربنای آموزشی ۱۱۰ مترمربع و با مشارکت خیر مدرسه ساز و این اداره کل ساخته شده است.

محمد جواد خلیلی افزود: این واحد آموزشی دارای دو کلاس درس می‌باشد که با اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد ریال ساخته شده است و با بهره‌برداری از آن، دانش‌آموزان منطقه از فضای آموزشی جدید بهره‌مند شدند.