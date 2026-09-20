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با هدف توسعه فضاهای آموزشی، مدرسه دو کلاسه خیرساز در منطقه عشایری شلال و دشتگل شهرستان اندیکا به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون مشارکتهای مردمی، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: این مدرسه با زیربنای آموزشی ۱۱۰ مترمربع و با مشارکت خیر مدرسه ساز و این اداره کل ساخته شده است.
محمد جواد خلیلی افزود: این واحد آموزشی دارای دو کلاس درس میباشد که با اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد ریال ساخته شده است و با بهرهبرداری از آن، دانشآموزان منطقه از فضای آموزشی جدید بهرهمند شدند.