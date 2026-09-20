در نشست پدافند غیرعامل استان یزد، بر ضرورت تقویت پدافند مردم‌محور، افزایش آگاهی عمومی و مصون‌سازی زیرساخت‌های حیاتی در برابر تهدیدات نوین تأکید شد؛ همچنین پوستر رویداد «یزد پایدار» و نخستین نمایشگاه و همایش ملی تاب‌آوری، ایمنی، امنیت و پدافند غیرعامل رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در نشست پدافند غیرعامل استان یزد، برنامه‌های مرتبط با برگزاری رویداد «یزد پایدار»، نخستین همایش ملی تاب‌آوری، ایمنی، امنیت و پدافند غیرعامل و اجرای برنامه‌های پدافند مردم‌محور در سطح استان یزد بررسی شد.

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور در این نشست با اشاره به تحولات عرصه تهدیدات، گفت: با هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی و اقتدار نیرو‌های مسلح، الگوی جدیدی از دفاع در کشور شکل گرفته است و حضور مردم در صحنه، توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.قمی با تأکید بر ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه برای مصون‌سازی زیرساخت‌های کشور افزود: پدافند غیرعامل به معنای مقابله و پیشگیری از آثار تهدیدات دشمن است و باید در این زمینه تلاش‌های مضاعفی صورت گیرد.وی با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات در جنگ ترکیبی اظهار کرد: دشمن در جنگ ترکیبی، استفاده از فناوری و ابزار‌های نوین را در دستور کار قرار داده است و در مقابل، افزایش آگاهی و آموزش مردم نیز از محور‌های مهم مقابله با تهدیدات دشمن به شمار می‌رود.

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان یزد گفت: اقدامات مناسبی در زمینه آموزش مردم و اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل در این استان در حال اجرا است.قمی همچنین به برگزاری نمایشگاه «یزد پایدار» اشاره کرد و افزود: برگزاری این نمایشگاه با مشارکت دستگاه‌های مختلف، بیانگر عزم جدی مجموعه‌های مختلف استان یزد برای ارتقای آمادگی و مقابله با تهدیدات دشمن است.

در ادامه این نشست، ضمن بررسی برنامه‌های رویداد «یزد پایدار» و نخستین همایش ملی تاب‌آوری، ایمنی، امنیت و پدافند غیرعامل، از پوستر این رویداد و نمایشگاه رونمایی شد.