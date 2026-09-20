به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مختار خانی افزود: این دو بال عقاب طلایی توسط دوستداران حیات وحش به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه تحویل داده شده بودند که بعد از مراقبت و تیمار، تحت اقدامات لازم برای بهبود وضعیت جسمانی قرار گرفتند.

وی گفت: این پرندگان پس از اطمینان از بهبودی و بازگشت توانایی پرواز در زیستگاه طبیعی و مناسب رهاسازی شدند.

خانی از همکاری مسئولانه دوستداران حیات وحش قدردانی کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیات وحش آسیب‌دیده، از جابه‌جایی و نگهداری خودسرانه آنها خودداری کرده و موضوع را به محیط‌زیست اطلاع دهند.

وی با اشاره به مشاهده یک قلاده خرس قهوه ای در ارتفاعات روستای انبی سیلوانای ارومیه اظهار کرد: تصاویری از این خرس توسط دوستداران طبیعت به محیط زیست ارسال شده که در زمینه پایش منطقه می‌تواند موثر باشد.

خانی از شهروندان و ساکنان مناطق روستایی خواست در صورت مشاهده خرس یا دیگر گونه‌های حیات‌وحش، از نزدیک شدن، تعقیب و ایجاد هرگونه مزاحمت خودداری کرده و موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.