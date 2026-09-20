رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در نشست مشترک با معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، زنان را «سرمایه راهبردی کشور» خواند و از توسعه همکاری‌های مسئله‌محور و تصمیم‌ساز در حوزه حقوق زنان، خانواده و کودکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعلی کاظمی، سخنگوی دستگاه قضایی و رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، در نشست مشترک با زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، با اشاره به ظرفیت‌های نهادی و پژوهشی قوه قضائیه گفت: زنان در نقش همسر، محور کانون خانواده و در نقش مادر، مربی نسل آینده و در عرصه عمومی، پیشران توسعه و پویایی جامعه محسوب می‌شوند.

سخنگوی قوه قضائیه و رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به تأکید قانون اساسی بر تحکیم خانواده و صیانت از کرامت و حقوق زنان افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز در آخرین سخنرانی خود بر اهمیت صیانت از جایگاه و حقوق زنان مطالب راهگشایی ارائه فرمودند و رئیس قوه قضائیه نیز تدوین برنامه و انجام اقداماتی در زمینه حقوق خانواده و زنان را به پژوهشگاه محول کرده‌اند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، تدوین برنامه عملیاتی، اصلاح قوانین و مقررات، اجرای جشنواره و تحلیل و نقد و نشر آرای قضایی مرتبط با حقوق زن و خانواده را از جمله برنامه‌های شاخص این نهاد برشمرد.

تأکید بر سیاستگذاری داده‌محور

در ادامه این دیدار، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، با قدردانی از اهتمام پژوهشگاه قوه قضائیه، بر ضرورت حرکت به سمت «سیاستگذاری داده‌محور» و «لایحه‌محوری در قانونگذاری» تأکید کرد.

وی با استناد به تجربه بازدید از زندان زنان و مشاهده برخی آسیب‌های ناشی از ناآگاهی حقوقی گفت: تصویر ما از مسائل زنان باید از حالت شهودی خارج شده و بر داده‌های دقیق قضایی متکی شود. استخراج و تحلیل داده‌های قضایی به ما کمک می‌کند نقاط خلأ، منشأ بروز تعارضات و زمان مداخله پیشگیرانه را به‌درستی شناسایی کنیم.

معاون رئیس‌جمهور همچنین با تمجید از حضور بیش از هزار زن قاضی در دستگاه قضایی، بازنمایی توانمندی‌های زنان عدلیه را گامی مهم در بازآفرینی تصویر واقعی اقتدار و ظرفیت زنان ایرانی خواند و از آمادگی رصدخانه معاونت امور زنان برای تبادل داده‌های آماری با پژوهشگاه قوه قضاییه خبر داد.

محور‌های تفاهم‌نامه

امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و پژوهشگاه قوه قضائیه، فرصتی برای تعامل علمی و پژوهشی، تدوین بانک جامع نظام مسائل حقوقی و قضایی زنان و خانواده و تهیه اطلس جامع بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان فراهم می‌کند.

همچنین با تشکیل کارگروه تخصصی مشترک در سه حوزه حقوق زنان، حقوق خانواده و حقوق کودک با حضور قضات، استادان و صاحب‌نظران، زمینه لازم برای تدوین پیش‌نویس لوایح، اصلاح مقررات و بازنگری در نظام حقوقی خانواده بر پایه داده‌های واقعی فراهم خواهد شد.

استخراج و تحلیل رویه‌های قضایی از طریق سامانه‌های تخصصی، اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک، حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی و برگزاری «جشنواره آرای زن و خانواده» بخش دیگری از برنامه‌های اجرایی این تفاهم‌نامه برای ارتقای نظام حقوقی خانواده و صیانت از حقوق زنان و کودکان خواهد بود.