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معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجانغربی با بیان اینکه شیوع آنفلوانزا در استان از وضعیت «بیدار» فراتر نرفته است، گفت: واکسن این بیماری بهزودی در بازار و مراکز بهداشت و درمان استان عرضه میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، احسان ریختهگر افزود: میزان ابتلا به آنفلوانزا نظیر کل کشور در آذربایجانغربی نیز در وضعیت ثابت و «بیدار» بوده و هنوز به سطح هشدار نرسیده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها در یک استان کشور وضعیت شیوع آنفلوانزا به سطح هشدار رسیده و سویه غالب بیماری نیز آنفلوانزای نوع B است که با توجه به شرایط موجود، وضعیت تحت کنترل قرار دارد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجانغربی با اشاره به روند شیوع آنفلوانزا در سالهای گذشته اظهار کرد: معمولا با آغاز فصل پاییز، موارد ابتلا بهتدریج افزایش مییابد و این بیماری در اواخر پاییز به اوج خود میرسد.
ریختهگر بر ضرورت توجه خانوادهها به راههای پیشگیری از ابتلا تاکید کرد و گفت: خانوادهها باید برای مقابله با افزایش احتمالی شیوع بیماری، آموزش فرزندان درباره رعایت بهداشت فردی، شستوشوی مرتب دستها، رعایت فاصله با افراد بیمار و خودداری از حضور کودکان بیمار در مدرسه را جدی بگیرند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی درخصوص تامین واکسن آنفلوانزا نیز اظهار کرد: این واکسن بهزودی در بازار و مراکز بهداشت موجود خواهد شد.
وی درباره تامین واکسن آنفلوانزا نیز گفت: این واکسن بهزودی در بازار و مراکز بهداشتی و درمانی استان در دسترس قرار میگیرد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی توصیه کرد که گروههای در معرض خطر از جمله سالمندان، مادران باردار و افراد مبتلا به بیماریهای زمینهای مانند دیابت و بیماریهای تنفسی، واکسن آنفلوانزا را دریافت کنند.
ریختهگر در ادامه درباره وضعیت کرونا در آذربایجانغربی نیز اظهار کرد: با ظهور سویههای جدید کرونا از جمله XFG، در کشور افزایش جزئی موارد بیماری مشاهده شده است اما نمودار رشد کرونا در آذربایجانغربی همچنان پایینتر از میانگین کشوری قرار دارد.