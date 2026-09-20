به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این رویداد صد نفر از عوامل برنامه ساز رادیو تلویزیون و خبر به تولید محتوا پرداختند. مدیرکل صدا و سیمای استان اصفهان گفت: در این رویداد که از بیست و چهارم تا بیست و هفتم شهریور در شهرها و روستاهای سمیرم برگزار شد پخش زنده برنامه ها از طریق عوامل فنی در محل رویداد جشنواره سیب سمیرم و شهرها و روستاهای گردشگری سمیرم پوشش داده شد.

وی گفت: از این پس ماهانه یک رویداد ایران جان در شهرستان‌های استان اصفهان برگزار خواهد شد.

در رویداد سمیرم ایران جان سمیرم اصفهان ضمن پوشش برنامه از شبکه اصفهان شبکه استانی چهارمحال و بختیاری شبکه استانی همدان کهگیلویه و بویر احمد و شبکه خبر 1 و 2 به پوشش زنده رویداد سمیرم جان پرداختند.