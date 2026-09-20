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نخستین رویداد رسانه ای ایران جان سمیرم اصفهان با پوشش عوامل رسانه ملی برگزار شد. رویدادی که قرار است هرماه در یکی از شهرستان های دیگر استان برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این رویداد صد نفر از عوامل برنامه ساز رادیو تلویزیون و خبر به تولید محتوا پرداختند. مدیرکل صدا و سیمای استان اصفهان گفت: در این رویداد که از بیست و چهارم تا بیست و هفتم شهریور در شهرها و روستاهای سمیرم برگزار شد پخش زنده برنامه ها از طریق عوامل فنی در محل رویداد جشنواره سیب سمیرم و شهرها و روستاهای گردشگری سمیرم پوشش داده شد.
وی گفت: از این پس ماهانه یک رویداد ایران جان در شهرستانهای استان اصفهان برگزار خواهد شد.
در رویداد سمیرم ایران جان سمیرم اصفهان ضمن پوشش برنامه از شبکه اصفهان شبکه استانی چهارمحال و بختیاری شبکه استانی همدان کهگیلویه و بویر احمد و شبکه خبر 1 و 2 به پوشش زنده رویداد سمیرم جان پرداختند.