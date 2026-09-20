استاندار کرمانشاه با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی گفت: همراهی مردم مهمترین و کلیدی‌ترین راه عبور از ناترازی انرژی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست کارگروه مصرف انرژی استان گفت: شرایط فعلی حوزه انرژی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله خسارت‌های ناشی از جنگ و الگوی مصرف انرژی در کشور قرار دارد و همین عوامل موجب شده است در حوزه برق و گاز با ناترازی مواجه باشیم.

استاندار کرمانشاه مدیریت مصرف انرژی را نخستین و کلیدی‌ترین راهکار برای عبور از ناترازی دانست و گفت: همراهی مردم در صرفه‌جویی و مصرف بهینه انرژی اهمیت بسیار زیادی دارد و تجربه نشان داده است هر زمان مردم احساس کنند مسئولان صادقانه شرایط را با آنها در میان می‌گذارند، همکاری و همراهی می‌کنند.

حبیبی با تأکید بر اینکه نباید تمام مسئولیت جبران ناترازی انرژی به مردم واگذار شود گفت: اینکه هرجا با کمبود مواجه شدیم، فقط از مردم بخواهیم مصرف برق یا گاز خود را کاهش دهند، قابل قبول نیست.

وی افزود: باید مشترکان واحد‌های پرمصرف شناسایی شوند و با آنها متناسب با ضوابط برخورد شود تا هزینه مصرف نادرست یا پرمصرفی عده‌ای را همه مردم پرداخت نکنند.