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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران از ثبت بیش از ۳۳ میلیون نفرشب اقامت در تأسیسات گردشگری استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ایزدی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران گفت: از ابتدای خرداد تا کنون ۳۳ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۵۹ نفرشب اقامت در تأسیسات و اماکن گردشگری استان ثبت شده است.
او افزود: بیش از ۹۰ درصد ظرفیت تأسیسات گردشگری استان تکمیل شده و هتلهای پنجستاره تا پایان شهریورماه به طور کامل ظرفیت دارند و هتلهای چهار و سهستاره نیز با استقبال بالای مسافران مواجه هستند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران از تغییر الگوی سفر گردشگران خبر داد و گفت: از میان ۵۹۰ مرکز بومگردی دارای مجوز، بخش قابل توجهی از سفرها به سمت روستاها و اقامتگاههای بومگردی انجام میشود.
ایزدی افزود: این آمار مربوط به اقامت ثبتشده در تأسیسات گردشگری است و در ستاد اجرایی خدمات سفر، برای اسکان اضطراری و ظرفیتهای تکمیلی نیز تدابیر لازم اندیشیده شده است.
او همچنین از افتتاح کاخموزه اجابیت در شهرستان کلاردشت خبر داد و گفت: این مجموعه پس از چندین سال، روز پنجشنبه ساعت ۱۴ با حضور وزیر میراثفرهنگی افتتاح میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران مساحت کاخموزه اجابیت را حدود ۹ و نیم هکتار اعلام کرد و افزود: جام زرین کشفشده در کاوشهای این مکان، در موزه ملی نگهداری میشود و به عنوان یکی از پشتوانههای تاریخی و فرهنگی این منطقه شناخته میشود.