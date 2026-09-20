مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از ثبت بیش از ۳۳ میلیون نفرشب اقامت در تأسیسات گردشگری استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ایزدی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: از ابتدای خرداد تا کنون ۳۳ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۵۹ نفرشب اقامت در تأسیسات و اماکن گردشگری استان ثبت شده است.

او افزود: بیش از ۹۰ درصد ظرفیت تأسیسات گردشگری استان تکمیل شده و هتل‌های پنج‌ستاره تا پایان شهریورماه به طور کامل ظرفیت دارند و هتل‌های چهار و سه‌ستاره نیز با استقبال بالای مسافران مواجه هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از تغییر الگوی سفر گردشگران خبر داد و گفت: از میان ۵۹۰ مرکز بوم‌گردی دارای مجوز، بخش قابل توجهی از سفر‌ها به سمت روستا‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی انجام می‌شود.

ایزدی افزود: این آمار مربوط به اقامت ثبت‌شده در تأسیسات گردشگری است و در ستاد اجرایی خدمات سفر، برای اسکان اضطراری و ظرفیت‌های تکمیلی نیز تدابیر لازم اندیشیده شده است.

او همچنین از افتتاح کاخ‌موزه اجابیت در شهرستان کلاردشت خبر داد و گفت: این مجموعه پس از چندین سال، روز پنجشنبه ساعت ۱۴ با حضور وزیر میراث‌فرهنگی افتتاح می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران مساحت کاخ‌موزه اجابیت را حدود ۹ و نیم هکتار اعلام کرد و افزود: جام زرین کشف‌شده در کاوش‌های این مکان، در موزه ملی نگهداری می‌شود و به عنوان یکی از پشتوانه‌های تاریخی و فرهنگی این منطقه شناخته می‌شود.