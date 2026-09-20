پلیس غرب استان تهران با شناسایی یک شبکه سودجو در شهرستان شهریار، یک مزرعه استخراج رمزارز را متلاشی و ۵۰ دستگاه ماینر را کشف و ضبط کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین زلفخانی با اشاره به دریافت گزارشاتی مبنی بر استخراج رمزارز به صورت غیرمجاز توسط افرادی سودجو در شهریار گفت : مامواران سافا با انجام اقدامات فنی نسبت به شناسائی محل استخراج رمزارز اقدام کردند .

وی افزود : با هماهنگی قضائی و در عملیات مشترک با پلیس امنیت اقتصادی ، ۳ متهم در این خصوص دستگیر و ۵۰ دستگاه ماینر نیز کشف شد.

جانشین انتظامی غرب استان تهران با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ماینرهای کشف شده را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود : متهمان در بازجوئی های پلیسی به استفاده از انشعاب غیرمجاز برق برای استخراج رمزارز به مدت ۳ ماه اعتراف کردند.

او گفت: این افراد با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.