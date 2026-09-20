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کارگردان و تهیهکننده برنامه «هزار داستان»، با اشاره به تغییر رویکرد این برنامه در فصل جدید، تأکید کرد که هدف این مجموعه، تبدیلِ مفاهیم پیچیده حوزه سلامت به روایتهای قصهگو و کارآگاهی برای ترویج «سبک زندگی خردمندانه» است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد فواد صفاریانپور با حضور در استودیوی شبکه خبر در تشریح تغییر مسیر این برنامه از یک مجموعه سرگرمیمحور به برنامهای با محوریت پیشگیری، گفت: «هزار داستان» در فصل جدید با مشارکت وزارت بهداشت، به دنبال واکاوی دلایل بروز حوادث و تراژدیهای زندگی است و برخلاف برنامههای پزشکی مرسوم که عمدتاً بر درمان تمرکز دارند، ما در این برنامه به دنبال پیشگیری هستیم.
وی با اشاره به ساختار روایی این برنامه افزود: ما با بهرهگیری از الگوی پروندههای کارآگاهی، رویدادها را به عقب بازمیگردانیم. برای مثال، اگر موضوع سکته مغزی باشد، ما از لحظه وقوع حادثه شروع میکنیم و با حضور تیمی از متخصصان (متخصص تغذیه، نورولوژیست، روانپزشک و پزشک داخلی)، مانند کارآگاهانی که به دنبال رد پا هستند، به ریشههای این اتفاق در ژنتیک، تغذیه، استرس و سبک زندگی فرد میرسیم تا بیننده بتواند مسیرهای اشتباه زندگی خود را شناسایی کند.
این کارگردان درباره انتخاب حسین پاکدل به عنوان مجری و میزبان این برنامه گفت: حضور آقای پاکدل پس از سالها دوری از اجرا، به دلیل اعتبار هنری و قدرت روایتگری ایشان بود.
وی افزود: برای بیان چنین موضوعات دشواری که ترکیببندی سرگرمی، دانش و روانشناسی است، ما به چهرهای نیاز داشتیم که بتواند داستانگویی کند؛ چرا که در دنیای امروز، برای انتقال دانش، باید بستهبندی مناسب و روایت جذابی داشت.
صفاریانپور در خصوص این که چرا این برنامه با محتوای علمی در شبکه نسیم پخش میشود، افزود: مدیران شبکه نسیم و وزارت بهداشت با جسارتی تحسینبرانگیز، به دنبال تغییر ذائقه مخاطب و پیوند میان سرگرمی و آگاهی بودند.
هدف ما این نیست که تلویزیون تمام مشکلات را حل کند، بلکه مأموریت ما ایجاد بستر «آگاهی» برای زندگی بهتر است. تلفیق داستانگویی با مفاهیم سلامت، مسیری است که میتواند حتی در کاهش تنشهای اجتماعی نیز مؤثر باشد.
این کارگردان و تهیه کننده در خصوص انتخاب مهمانان برنامه هم گفت: این بخشی از جذابیتهای برنامه است، سوژه، مهمانان و کارشناسانی که بتوانند به زبانی ساده بیان کنند و جذاب داستان بگویند، در دنیا تبلیغات و فروختن هر جنسی تبدیل به داستان گویی شده است، آنجایی که تبلیغات چی بلد باشد بسته بندی داستان گویی مناسبی داشته باشد، میتواند جنس بهتری بفروشد، اینجا محصولی که ما میخواستیم بفروشیم و یا به عبارتی در اختیار مخاطب قرار دهیم «دانش» بود که ما در جستجوی آن بودیم.
وی در پایان افزود: «برنامه «هزار داستان» حاصل همدلی و پژوهشهای دقیق تیم سردبیری و حمایت مدیران فرهنگی است تا بتوانیم با زبانی ساده، جهان علمیِ زیستن را برای مردم روایت کنیم.